Aconteceu nesta sexta-feira, 1º de janeiro, ado prefeito reeleito de Teresópolis,, e seu vice, Dr. Ari. A cerimônia foi realizada na sede da Prefeitura para um número limitado de convidados, em respeito às medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.Um vídeo que foi exibido no início da cerimônia relembrou o momento em que Vinicius Claussen e Dr. Ari assumiram o mandato em 2018, após vencerem as eleições suplementares.Depois de assinar o, Vinicius Claussen deu posse aos secretários que irão compor o governo no novo mandato.Em seu discurso,, ressaltando que a gestão está transformando sonhos em metas. Ele ainda lembrou um pensamento que diz “Entre um sonho e uma meta só tem uma coisa que faz a diferença que é a data, colocou data virou meta”.“Conto com vocês secretários para enfrentar os desafios que virão e que não serão poucos. Quero vocês ao meu lado para fazer uma administração séria, capaz, competente e que será motivo de orgulho para todos os filhos de Teresópolis”, afirmou o prefeito.Sobre o mandato que se encerra, Claussen ainda destacou que agora a: “Ficamos dois anos e meio buscando um trabalho para mudar, para reverter o cenário caótico que Teresópolis se encontrava. Lembro que naquele momento da nossa posse falamos que o luto de Teresópolis acabava e agora o que desejamos é, depois de tirar a cidade do buraco, seguir com o plano de reconstrução”.Ele ainda agradeceu o reconhecimento da população, que lhe concedeu o maior número de votos da história do município: “O que queremos para Teresópolis, acima de tudo, é que nossa cidade seja referência no Estado do Rio de Janeiro em todas as pastas da administração pública”.Também neste primeiro dia do ano aconteceu a solenidade de posse dosno município. Na ocasião, foi estabelecida a comissão de recesso, que irá atuar até o dia 15 de fevereiro, tendo como função receber as demandas emergenciais e, caso seja necessário, convocar uma sessão extraordinária neste período.