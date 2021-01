Por O Dia

Publicado 03/01/2021 17:55

A Prefeitura de Teresópolis emitiu um comunicado neste domingo (3/01) sobre as ocorrências registradas pela Defesa Civil com a chuva deste sábado (2/01). Segundo a administração foram registrados deslizamentos de terra nos bairros Coreia, Jardim Meudon e Quinta Lebrão, mas todos sem vítimas.



No Jardim Meudon, de acordo com a publicação feita pela Página Teresópolis na Tela, com imagens enviadas por um seguidor, o deslizamento atingiu um carro na Rua Jacarandá, causando danos materiais.



Além disso, as sirenes de alerta foram acionadas em duas localidades: no Vale da Revolta e no Caleme. As pessoas em áreas de risco foram orientadas a buscar o ponto de apoio mais próximo, contudo também não há registro de vítimas e o município ainda não informou o número de desalojados ou desabrigados.



Na Ilha do Caxangá o rio transbordou, alagando vários pontos da localidade. De acordo com a Defesa Civil, equipes da pasta e também da Secretaria de Serviços Públicos e Desenvolvimento Social estão atuando nos locais onde foram registradas as ocorrências, desobstruindo as vias e dando suporte à população afetada.



Em suas redes sociais, o prefeito Vinicius Claussen falou sobre a situação do município, destacando que está acompanhando o trabalho das secretarias municipais: "Acompanho de perto junto à Defesa Civil as ocorrências em função do acumulado de chuvas dos últimos dias. Tivemos registros de deslizamentos de terra na Coreia, Jardim Meudon e Quinta Lebrão, felizmente sem vítimas. Na Ilha do Caxangá, o rio transbordou. Sirenes foram acionadas no Vale da Revolta e Caleme”.



Com a possibilidade de mais chuva para o município, Teresópolis segue em estágio de atenção, sendo solicitado pela Defesa Civil que a população fique atenta às notificações e em caso de emergência, procure um lugar seguro e ligue para o 199.