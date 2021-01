Por O Dia

Publicado 04/01/2021 12:00

A Prefeitura de Teresópolis atualizou na noite deste domingo (3/01) as informações sobre as ocorrências registradas pela Defesa Civil com a chuva. Segundo a administração foram registradas oito ocorrências de natureza variada, mas sem gravidade. Quatro comunidades seguem com índice pluviométrico acima do protocolo mensal: Quinta Lebrão, Coreia, Corta Vento e Caleme. E o Vale da Revolta continua como um local que demanda atenção.



Com relação às ocorrências do sábado (2/01), quando foram registrados deslizamentos de terra nos bairros Coreia, Jardim Meudon e Quinta Lebrão; as sirenes de alerta foram acionadas em duas localidades: no Vale da Revolta e no Caleme; e houve o transbordamento do rio na Ilha do Caxangá, a Defesa Civil confirmou que não há vítimas, desabrigados ou desalojados.



Com a possibilidade de mais chuva para o município, Teresópolis segue em estágio de atenção, sendo solicitado pela Defesa Civil que a população fique atenta às notificações e em caso de emergência, procure um lugar seguro e ligue para o 199.