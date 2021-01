O prefeito reeleito de Teresópolis,, se reuniu nesta segunda-feira (4/12) com o seu. O primeiro encontro de trabalho convocado pelo Prefeito foi acompanhado pela primeira-dama, Paula Schütte e teve como objetivo definir as ações a serem priorizadas pela Gestão Municipal em 2021, estando ode Covid-19 entre os temas mais importantes.“Estamos fazendo a integração da equipe, detalhando os compromissos do nosso programa de reconstrução de Teresópolis e estabelecendo a agenda a ser executada nos primeiros 100 dias de gestão. A intensificação das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e o estabelecimento de metas por cada secretaria estão entre as prioridades”, pontuou Vinicius Claussen.Reeleito com 45.484 votos (56,17% dos votos válidos) para o mandato 2021-2024, o prefeito Vinicius Claussen, junto com o vice-prefeito, Dr. Ari Boulanger, deram posse ao novo time de secretários no domingo, dia 1º de janeiro, quando foram renovados os titulares de 8 pastas