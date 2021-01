A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, informou que a partir desta terça-feira (5/01), o apassará a liberarpara os pacientes que fizeram o, com coleta por meio de swabs (cotonetes). O resultado é, em média, de acordo com a demanda.Lançado no dia 8 de junho pela Gestão Municipal e desenvolvido pela Lemobs®, startup incubada na COPPE/UFRJ, o, gratuitamente, nos sistemas Android e IOS, podendo ser acessado pelo site , onde é encontrado o passo a passo do acesso. A ferramenta também permite realizar o monitoramento dos sintomas de Covid-19 e estabelece contato direto entre o cidadão e o serviço de saúde do município.para indicar a presença, ou não, do coronavírus no organismo, desde que seja feito na primeira semana de sintomas. O material é analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro Noel Nutels (LACEN-RJ) e laboratórios conveniados.- Centro de Atendimento no Ginásio Pedrão (Rua Tenente Luiz Meirelles, 211) e EPEM (Rua Dr. Aleixo, 85) na Várzea, todos os dias da semana, das 8h30 às 17h30.- Centro de Triagem e Testagem na Unidade Primária de Saúde do Rosário (Rua São Pedro, 575), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.- Unidade Móvel do Caleme, na Igreja Nossa Senhora da Paz (Estrada do Triunfo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.