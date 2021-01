De acordo com o último, emitido pela Prefeitura de, por meio do Gabinete de Crise, o município jáCoronaVac, contra o coronavírus. Teresópolis recebeu na última terça-feira (19/01), 4.700 doses da vacina para imunização dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia no município e idosos moradores de instituições de longa permanência.O boletim ainda informa, sendo 3.528 ativos, epela doença. Somente neste mês de janeiro, até esta quinta-feira (21/01) foram registrados 2.620 casos, o que representa 16,8% do número total de infectados.O número de mortes também aumentou neste período, no último dia de dezembro de 2020 a cidade tinha 261 mortes confirmadas pela doença e hoje encerra o dia com 310, um aumento de 49 mortes somente nos últimos 21 dias.Além disso, foram registrados, com 8.588 testes realizados somente neste mês e os casos recuperados são 11.742. Já os descartados, na nova versão do boletim, não são mais informados.Teresópolis possui atualmente 84 leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, sendo 43 leitos clínicos e 41 de UTI, com a abertura de mais 10 leitos de UTI nesta quarta-feira (20/01) . Desde o mês de agosto, o município vem reportando uma taxa de ocupação dos leitos de UTI alta, mantendo-se com uma média de menos de dez leitos disponíveis. Hoje não está diferente, mesmo com mais leitos, o município informa