Publicado 03/02/2021 15:23

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Segurança Público, divulgou um balanço das ações de fiscalização de rotina e da “Operação Covid-19” em janeiro deste ano. Foram registrados 2.380 atendimentos, entre fiscalização de trânsito e remoção de veículos abandonados em vias públicas, estacionados em locais proibidos ou com documentação em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para o Depósito Público Municipal, em Três Córregos.



Nas ações de choque de ordem da Operação Covid-19, foram contabilizadas fiscalizações em residências e bares sobre horários de restrição e rondas em ruas e praças para orientar a população a evitar aglomerações e sobre o uso obrigatório de máscara de proteção.



A Guarda Civil Municipal (GCM) também prestou apoio às forças de segurança, como o 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), a 110ª Polícia Civil e o 16º Grupamento de Bombeiros Militar (16º GBM), com auxílio da 1ª Companhia de Operações com Cães/GCM, e também ao Detran-RJ e ao Conselho Tutelar.



Foram feitos cadastros de motoristas de veículos por aplicativos que não tinham autorização da Prefeitura para circular. Eles foram orientados a se cadastrar para se adequar à lei municipal que disciplina esse tipo de transporte.



Confira as principais ocorrências:

- Avanço de sinal: 49;

- Estacionamento proibido: 580;

- Aplicação de multas: 1.133;

- Atendimento de denúncias via WhatsApp: 329;

- Choque de Ordem Operação Covid-19: 04;

- Apoio a órgãos de fiscalização Operação Covid-19: 04;

- Abordagens em ruas, praças e escolas Operação Covid-19: 80;

- Operação Moto Legal em parceria com o 30º BPM: 21;

- Cadastros de veículos de aplicativos: 06;

- Veículos conduzidos para o Depósito Público Municipal em desacordo com o CTB: 27;

- Veículos conduzidos para o Depósito Público Municipal em estado de abandono (Lei Municipal 3.726/2018): 05;

- Orientação e apreensão de mercadorias de ambulantes em situação irregular: 08;

- Ocorrências encaminhadas para a 110ª DP: 05;

- Apoio ao 30º BPM: 09;

- Apoio ao 16º GBM: 02;

- Apoio à blitz do Detran: 03;

- Apoio ao Conselho Tutelar: 01.