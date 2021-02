Por O Dia

O Prefeito Vinícius Claussen esteve nesta quarta-feira (03/02) na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, no Parque de Exposições, em Albuquerque, para um café da manhã com os servidores da área. Durante a visita, o Prefeito apresentou o novo secretário da pasta, José Carlos da Estufa. José Carlos assume a pasta no lugar de Fernando Mendes, que estava à frente da secretaria desde a gestão anterior de Claussen.



Agradecendo também ao trabalho de todos que têm feito uma presença fundamental na manutenção das vias no interior, Vinícius Claussen explicou que a meta é buscar recursos para a aquisição de maquinário, ferramentas, mais uniformes e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).



“Momento muito importante de escuta e troca, acompanhando os trabalhos no interior. Apresentei o novo secretário da pasta, José Carlos da Estufa, agradecendo também ao trabalho de todos que têm feito na zona rural do nosso município”, frisou o prefeito.



Claussen também destacou o planejamento do setor para 2021. “Temos várias emendas parlamentares pelas quais queremos lutar para executar e entregar equipamentos novos, como patrol, retroescavadeira, trator, caminhão e outros que vão reforçar a estrutura da secretaria. Falamos ainda sobre a aquisição de mais uniformes, EPIs e ferramentas. Vamos trabalhar muito para oferecer melhores condições de trabalho a todos os nossos servidores da Agricultura”, enfatizou o Prefeito.