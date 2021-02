Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:57

A Secretaria Municipal de Turismo iniciou, na última sexta (29/01), o projeto “Qualificação do Atendimento ao Turista”. A iniciativa abrange várias técnicas de abordagens e comportamentos a todos os perfis de turistas.



O projeto tem o objetivo de atender às pessoas que atuam diretamente com o turista. No momento, está sendo aplicado para a equipe do C.A.T. (Centro de Atendimento ao Turista), mas a intenção é que se estenda a taxistas, jornaleiros, fiscais da Feirarte, recepcionistas de hotéis e pousadas, hosts e agentes imobiliários.



O projeto inclui visitas técnicas a atrativos turísticos, meios de hospedagens e restaurantes, onde é possível conhecer detalhes históricos e curiosidades de Teresópolis, apresentados por um guia credenciado pelo Ministério do Turismo, CADASTUR. As primeiras visitas técnicas foram feitas aos hotéis BelAir e Terê Park, restaurante Burrata, Fonte Judite e Mirante do Soberbo.