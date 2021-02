Por O Dia

05/02/2021

A Faetec Teresópolis recebeu, nesta sexta-feira (05/02), os novos aparelhos de ar-condicionado para a climatização total das salas de aula da unidade de ensino no município. Essa foi uma das demandas de melhorias que o prefeito Vinicius Claussen levou ao Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, e ao presidente da Faetec, João Carrilho, em reunião realizada em janeiro deste ano.



“A Faetec Teresópolis desempenha um importante papel na educação do município e tem potencial de ampliar ainda mais sua atuação local. Desde que assumimos, temos procurado apoiar e buscar o fortalecimento da unidade. Temos atualmente um convênio com a unidade, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, liderada pelo Secretário Vinicius Oberg”, enfatizou Vinicius Claussen.



O Prefeito pontuou ainda outros pedidos feitos no encontro com a presidência da fundação para o campus Teresópolis e que estão em andamento, como novos cursos técnicos alinhados às vocações de Teresópolis, a reforma e a pintura da fachada do CIEP, onde fica instalada a fundação e novos computadores.



A gestora da unidade, Maria Terezinha Espinosa, e o cogestor, Fabiano Oliveira Pinto, receberam o material. Terezinha frisou a importância da chegada dos aparelhos. “O recebimento desses aparelhos demonstra o compromisso da presidência da Faetec com as melhorias na infraestrutura da nossa unidade. Ainda temos outras necessidades, mas essa entrega é um marco importante para a concretização do compromisso assumido. Estamos certos que o CETEP Teresópolis terá todo o apoio da presidência da Faetec e da Prefeitura para trazer novos cursos de qualificação, bem como a implantação de um curso técnico em informática”.