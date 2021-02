Por O Dia

Publicado 06/02/2021 17:12 | Atualizado 06/02/2021 17:13

A Secretaria de Cultura de Teresópolis informa que terão início na próxima segunda-feira (08/02) as aulas do ano letivo de 2021 dos cursos de ballet da Casa de Cultura Adolpho Bloch e dos módulos I (Iniciação Musical), II (Curso de Formação em Música) e III (Capacitação Profissional em Música) do Núcleo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos.



Acompanhando as regras do Plano Municipal de Retomada da Educação em 2021, as aulas acontecerão na modalidade remota. A Secretaria de Cultura avisa aos alunos matriculados e aos seus responsáveis que quem faltar às aulas on-line perderá a matrícula.



Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura pelo telefone (21) 2742-3352 ramal 206, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.