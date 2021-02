Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:46

Os adolescentes Wesley Monteiro Quintanilha, de 16 anos, e Pedro Victor Gregório, de 15, de famílias acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Alto, em Teresópolis, conseguiram sua primeira experiência profissional. Eles participaram dos projetos “Jovem Alerta” e “InterAção”, realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE-Rio), de preparação para o mundo do trabalho.



“Wesley participou do Jovem Alerta em 2019, e em dezembro de 2020 foi aprovado no processo seletivo de estágio em ensino médio em uma empresa pública. Já Pedro Victor cursou o Projeto InterAção em 2020, que foi realizado remotamente devido à pandemia de Covid-19. Em janeiro de 2021, ele foi aprovado no processo seletivo de Jovem Aprendiz em práticas bancárias em uma empresa pública”, relata Adriana Marques, coordenadora do CRAS Alto.



Promovidos desde 2018 em Teresópolis, os cursos têm duração de três meses, com o objetivo de capacitar jovens entre 14 e 24 anos para inserção no mercado de trabalho. Desde março de 2020, as capacitações tiveram algumas adaptações por conta da pandemia. As formações oferecem aos jovens instruções sobre elaboração de currículo, entrevista de trabalho, primeiro emprego, imagem profissional, relacionamento interpessoal e atitude empreendedora, entre outros assuntos.



"Os projetos sociais são levados a sério pela Gestão Municipal. Somos orientados a buscar permanentemente a valorização e a capacitação dos beneficiários atendidos pelo sistema", assinala Valdeck Amaral, secretário municipal de Desenvolvimento Social.



Além dos benefícios sociais



Para os jovens e suas famílias, a oportunidade de acesso ao mercado de trabalho por meio de uma preparação gratuita oferecida pelo CRAS Alto foi muito bem vinda. “Muita gente acha que no CRAS só tem o Bolsa Família, mas existem outros serviços. Veja a oportunidade que o meu filho teve. Tem que se informar”, opina Caroline da Conceição Monteiro, mãe de Wesley. “Todo o esforço de fazer o Jovem Alerta valeu a pena. É uma responsabilidade bem grande ser estagiário, estou gostando bastante”, destaca Wesley.



Na opinião de Daiana Gregório Gonçalves, mãe de Pedro Victor, os pais devem incentivar e acompanhar os filhos na busca de preparação para ingressar no mercado de trabalho. “Corremos atrás e fomos muito bem recebidos no CRAS Alto. Fiz a inscrição e fiquei muito feliz quando ele foi selecionado. É uma chance que muitos querem e poucos têm”, comenta. “Fiquei muito ansioso e feliz ao receber a notícia de que seria estagiário, é a oportunidade que tanto queria”, conclui João Victor