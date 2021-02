Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:56

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta quarta-feira (10/02) um balanço feito pela Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher sobre os atendimentos prestados neste início de ano. Somente no mês de janeiro foram registrados 333 atendimentos socioassistenciais. As equipes vêm se empenhando cada vez mais no acolhimento às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência (física, sexual e psicológica), que buscam os serviços oferecidos pelo município.



Os programas de ajuda são diversos e variam entre auxílio aluguel, prioridade de vagas em centros de educação infantil, apoio jurídico, social e psicológico, inclusão no Programa Operação Trabalho, entre outros. Além disso, a Secretaria mantém parcerias e projetos de combate à violência contra a mulher como a “Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida”, da Polícia Militar. Outra iniciativa acontece em conjunto com o grupo Artesãos da Estrada – Albuquerque, que estimula e incentiva a exposição e venda de produtos confeccionados por mulheres em vulnerabilidade atendidas pela Secretaria.



Instalada no 2º piso do Centro Administrativo Municipal Manoel de Freitas (prédio do antigo Fórum), que fica na Avenida Lúcio Meira, 375, na Várzea, a Secretaria dos Direitos da Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Informações sobre atendimento podem ser obtidas pelo telefone (21) 2742-1038.