Mais de cinco mil pinos de cocaína foram retirados das ruas Divulgação/ 30BPM

Uma ação conjunta dos policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), Serviço Reservado (P2) e Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, do, terminou com a apreensão dee seis frascos de lança perfume, na tarde desta quarta-feira (10/02).Segundo a PM, a apreensão representa a retirada das ruas de um quantitativo de drogas com. O material estava enterrado em uma área de mata na parte alta da comunidade do Perpétuo, no bairro São Pedro.As equipes chegaram ao local depois do levantamento de informações feito pelo 30º BPM, que conseguiu localizar a área onde traficantes da comunidade escondiam as drogas. O serviço de busca levou cerca de quatro horas.Ninguém foi preso durante a ação. Todo o material foi encaminhado para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.