Por Paula Valviesse

Publicado 12/02/2021 16:44

Apesar de não haver festas e eventos de Carnaval em Teresópolis esse ano por causa da pandemia de Covid-19, a Feirarte - Feira do Alto, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto, em Teresópolis, aos sábados e domingos, das 10h às 18h, ganhou mais dois dias de funcionamento com o feriado, podendo abrir até a terça-feira (16/02).



O funcionamento estendido traz expectativas aos expositores. Segundo o presidente da Associação Sou Mais Feirinha, Edésio Pacheco, por ser um feriado atípico no momento de pandemia e como a feirinha tem tomado todos os cuidados para receber os visitantes, mantendo todas as medidas de prevenção, existe a expectativa de aumento de 50% nas vendas no período.



Atualmente a Feirarte - Feira do Alto de Teresópolis conta com cerca de 500 estandes, por conta de mais uma fase de flexibilização autorizada pela Prefeitura em novembro do ano passado. No entanto, estão mantidas as medidas de segurança e prevenção de contágio a Covid-19, não sendo permitido o uso de provadores, sendo obrigatório o uso de máscara por todos e o distanciamento social.