Publicado 14/02/2021 12:00

Na sexta-feira (12/02), a Operação Carnaval sem Covid-19, que está em vigor em Teresópolis para evitar aglomerações e conscientizar a população sobre o cumprimento das medidas sanitárias para evitar o aumento dos números de casos de Covid-19 no município durante o período, resultou na dispersão de cerca de 800 pessoas, que estavam concentradas em praças e outros locais da cidades.



A equipe de fiscalização, que conta com a Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Postura e Polícia Militar, esteve no período noturno nos bairros Araras, Barra do Imbuí, Agriões, Tijuca, Vale do Paraíso, Alto e Várzea.



Na Calçada da Fama, Praça Olímpica e JJ Araújo Regadas, cerca de 300 pessoas foram dispersadas e orientadas a retornar para suas residências. Na Praça Nilo Peçanha, foram cerca de 300 pessoas e próximo à Casa e Video, em torno de 200 pessoas. Além disso, 15 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, sendo cinco em situação irregular, um interditado e os demais notificados.