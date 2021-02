Por O Dia

Publicado 16/02/2021 16:00 | Atualizado 16/02/2021 16:03

Na noite desta segunda-feira (15/02), os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Destacamentos de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro, do 30º BPM de Teresópolis, receberam informações de um suspeito que estaria voltando do Rio de Janeiro com drogas que seriam vendidas na comunidade de Barra do Imbuí. As equipes realizaram um cerco na entrada do bairro, na Rua Presidente Roosevelt, e conseguiram prender um suspeito de 21 anos, que estava com parte do material em uma mochila.



De acordo com o preso, um segundo suspeito, de 18 anos, morador do bairro Quinta Lebrão, seria responsável por distribuir as drogas em outros bairros do município. Com base nessas informações, os policiais conseguiram localizar o segundo suspeito e apreender o restante do material.



No total, foram apreendidos 400 pinos de cocaína, 120 tabletes de maconha, 61 frascos de black lança e duas granadas caseiras. Todo material e os suspeitos foram conduzidos para a 110ª DP, onde o caso foi resgistrado.