Por O Dia

Publicado 17/02/2021 20:19

A Secretaria de Saúde de Teresópolis iniciou nesta quarta- feira (17/02) a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, em trabalhadores da saúde de Teresópolis que já completaram 21 dias da primeira dose. Os profissionais devem comparecer ao auditório da Secretaria Municipal de Saúde, das 9h às 16h, até a sexta-feira (19/02). Os trabalhadores devem atentar para a data agendada no comprovante de vacinação.



Os trabalhadores da saúde que tomaram a vacina em seu local de trabalho receberão a segunda dose no mesmo local. Esses profissionais devem aguardar o comunicado da direção de sua unidade de saúde sobre a data da imunização.



As equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) seguem imunizando os idosos acamados acima de 85 anos de idade, que se cadastraram previamente, conforme a rota de bairros anunciada para os dias 17 a 19 de fevereiro: Várzea, Tijuca, Vila Muqui, Vale do Paraíso e Taumaturgo.



A Secretaria de Saúde aguarda novo envio de lote da vacina para ampliar o público da vacinação.