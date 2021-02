Termina no próximo dia 1º de março o prazo para efetuar pagamento do IPTU 2021 em. O IPTU pode ser pago nas agências dos bancos Santander e Caixa Econômica Federal e também nas lotéricas. Clientes do Itaú e Banco do Brasil podem fazer o pagamento pelo Internet banking e nos caixas eletrônicos.Além dos carnês já enviados pelos Correios, a guia pode ser emitida on-line, no site da Prefeitura de Teresópolis , ou presencialmente, na Secretaria de Fazenda (1º piso da Prefeitura), de segunda a sexta, das 9h às 18h. Para facilitar a localização do carnê, poderá levar um carnê de anos anteriores ou o número da matrícula do imóvel.