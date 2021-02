Por O Dia

Publicado 20/02/2021 09:00

Dez bairros fiscalizados, cerca de 4.800 pessoas dispersadas, 15 estabelecimentos vistoriados, dois veículos e sete motos, em situação irregular, apreendidos. Estas são algumas ações da operação conjunta de patrulhamento especial para coibir festividades de Carnaval, realizada entre os dias 11 e 16 de fevereiro com equipes da Guarda Civil Municipal (GCM)/Secretaria de Segurança Pública, da Vigilância Sanitária/Secretaria de Saúde, da Fiscalização de Posturas/Secretaria de Fazenda, do Conselho Tutelar e do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM).



O objetivo foi fazer cumprir as determinações do Decreto Municipal 5.462/2020, publicado em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de 05/02/2021, e que proíbe até o dia 23 de fevereiro a realização de eventos públicos, a fim de evitar o contágio da população pelo coronavírus e o aumento do número de casos de Covid-19.



“Foram seis dias de trabalho intenso, com a união de esforços e uma equipe reduzida percorrendo o máximo possível de locais para evitar aglomerações e atender denúncias sobre situações proibidas, por decreto municipal, por conta da pandemia”, resume Gil Wellington, comandante da GCM e subsecretário de Segurança Pública.



Das denúncias feitas pela população através dos telefones 153, da Guarda Civil Municipal, e 190, da Polícia Militar, nem todas configuraram aglomeração ou descumprimento do decreto municipal.



Confira os números:



• Bairros fiscalizados: Alto, Agriões, Araras, Barra do Imbuí, Bom Retiro, Perpétuo, Rosário, Tijuca, Vale do Paraíso e Várzea.

• Cerca de 4.800 pessoas dispersadas em cumprimento ao Decreto Municipal 5.462/2020, em virtude de aglomeração e/ou permanência nas vias públicas após 1h da madrugada.

• 15 estabelecimentos fiscalizados, com a identificação de 5 irregulares, 5 notificados e 1 interditado.

• 4 festas clandestinas, com estabelecimentos fechados e cerca de 700 pessoas dispersadas.

• 7 motos irregulares e 2 carros removidos ao Depósito Público Municipal.