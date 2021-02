Por O Dia

Publicado 21/02/2021 16:50

O soldado policial militar William da Conceição, de 33 anos, do 30º BPM de Teresópolis, morreu depois de ser baleado enquanto participava de uma operação no Rosário neste sábado (20/02). O PM foi atingido na cabeça e chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento. O sepultamento será neste domingo (21/02), às 17h, Cemitério Carlinda Berlim.



A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do PM. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer e identificar a autoria do crime. No entanto, ainda não foram divulgadas informações pela PM sobre a operação.



William era casado e pai de dois filhos. Sobre a perda do PM, o tenente-coronel Alexandre, comandante do 30º BPM, e os oficiais e praças do batalhão, publicaram uma homenagem ao soldado e uma mensagem de solidariedade com a família: “Nosso dia começou triste com a perda de um irmão de farda. Infelizmente comunicamos que o Soldado William faleceu”.