Por O Dia

Publicado 22/02/2021 16:22

Entre a noite desta segunda-feira (22/02) e a madrugada de terça-feira (23/02), a passagem de duas carretas, com carga extralarga, pelo trecho da Serra de Teresópolis, entre os quilômetros 89 e 104, irá interferir no tráfego da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ). Atendendo a uma determinação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para viabilizar a subida do veículo pesado, a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) fechará ao tráfego a pista no sentido Rio de Janeiro neste trecho, das 23h às 2h.



Segundo a concessionária, a pista em direção a Teresópolis será mantida aberta para a subida da carreta e os veículos poderão segui-la em velocidade reduzida e os dois veículos pesados serão acompanhados em todo o percurso por viaturas da PRF. Dependendo das condições climáticas, esta programação poderá ser adiada.



Por causa da operação especial de trânsito, a CRT pede aos motoristas para que, se possível, programem sua viagem de forma a evitar o trecho no horário indicado, pois a concessionária prevê retenções no tráfego durante a descida da extralarga. Outras informações podem ser obtidas pelos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.