Por O Dia

Publicado 11/03/2021 16:22

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai ampliar o público-alvo para a vacinação contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (12/03). De acordo com o município, agora serão vacinados os idosos com 78 e 79 anos, graças ao recebimento de mais um lote da vacina CoronaVac nesta quinta-feira (11/03).



Os idosos de 79 anos serão vacinados nesta sexta-feira (12/03), em sistema drive thru, de 9h às 16h, em três pontos de vacinação. Serão 650 doses no Alto (Praça Higino da Silveira – a da Feirinha do Alto); 100 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 50 em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).



Já os idosos de 78 serão vacinados no sábado (13/03), de 9h às 16h nos seguintes locais: mil doses na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366); 100 doses em Bonsucesso (em gente á Unidade Básica de Saúde); e 100 doses em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).



Para o atendimento é preciso estar de posse de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), além do comprovante de residência. As senhas serão distribuídas até a última dose, desde o início do drive-thru.