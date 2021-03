Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:14

Como resultado do “Feirão Emprega Terê”, promovido no final de fevereiro pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, cinco trabalhadores recrutados por uma empresa que participou do evento passaram por um treinamento básico, teórico e prático, durante esta semana, sobre as Normas Regulamentadoras 10 e 35. Emitidas pelo Ministério do Trabalho, a NR-10 e a NR-35 visam preservar a saúde dos profissionais que interagem com instalações de serviços com eletricidade e em suas proximidades e estabelecem requisitos mínimos e medidas de proteção para os trabalhos em altura.



A primeira edição do evento encerrou na sexta-feira (26/02) com um balanço de 956 atendimentos. Iniciado no dia 22 de fevereiro, o feirão teve cinco dias de programação on-line e parte presencial, com entrevistas de candidatos a mais de 200 vagas de emprego, dicas para o trabalhador se preparar e ter mais chance de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.



Em um dia de atendimento no Feirão, a equipe da Info Instalações, prestadora de serviços da Sumicity, empresa de instalação e fornecimento de acesso a internet banda larga, entrevistou 13 candidatos e cinco foram recrutados para o cargo de operador de atendimento ao cliente. Eles fizeram exame médico e passaram pela capacitação admissional, ministrada na Prefeitura pelo técnico em segurança do trabalho Rodolpho Dias, da Info Instalações. O resultado da seleção será divulgado neste sábado (13/03).



“O ‘Feirão Emprega Terê’ facilitou bastante o trabalho da nossa empresa. Sempre buscamos pessoas para vagas de emprego nas cidades onde atendemos. Com os recursos que a Prefeitura disponibilizou, como espaço para fazermos a entrevistas, sala e equipamento para a parte teórica do curso básico, conseguimos atingir nosso objetivo bem mais rápido”, opinou Rodolpho Dias.



Um dos candidatos em treinamento é Juan Wagner da Costa. “Estava buscando emprego, soube do Feirão, vim no último dia e deu tempo de me cadastrar. Passei pela entrevista e agora faço o curso”, relatou. “Já estive no Sine em outras ocasiões, mas no Feirão o atendimento foi mais rápido. E as empresas que recrutaram e ofereceram as vagas estão dando todo suporte pra gente. Muito interessante”, comentou Igor Aleixo Menezes.