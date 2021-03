Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:52

Conforme anunciado pela Prefeitura de Teresópolis na semana passada, a Casa da Memória Arthur Dalmasso, uma das unidades da Secretaria de Cultura, está passando por reformas, realizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Como o imóvel é um bem tombado, o local passou por uma fiscalização esta semana.



O diretor técnico do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), Paulo Coutinho, esteve novamente no município, desta vez para acompanhar pessoalmente os reparos que vêm sendo realizados pela Prefeitura na Casa da Memória.



Entre os serviços estão a recuperação interna e externa do muro do espaço, colocação de um novo barroteamento (peças de madeira que dão suporte ao piso), reforço do piso da sala principal e tapa-buracos na calçada.



A Casa da Memória fica na Praça Baltazar da Silveira, 91, no bairro Várzea e serve como acervo histórico e cultural do município. Todo o trabalho tem o aval do Inepac, responsável pelo tombamento do espaço e que forneceu todas as orientações necessárias às equipes locais, a partir da primeira visita técnica realizada na cidade em fevereiro.



Paulo Coutinho foi recebido em Teresópolis pelo diretor da Casa da Memória, Rafael Corrêa, que também o acompanhou até o 2º Distrito para uma visita à Igreja de Santa Rita. A capela, que é mantida pela Associação de Moradores de Santa Rita e pela Mitra Diocesana de Petrópolis, conta com arquitetura e objetos históricos, foi tombada pela Prefeitura de Teresópolis no ano passado e acaba de entrar com pedido de tombamento também junto ao Inepac, órgão do Governo Estadual responsável pela manutenção e preservação de bens com importância histórica no estado do Rio.