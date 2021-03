Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:11

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta terça-feira (16/03) um balanço das ações das equipes de fiscalização entre a sexta-feira, 12 e o domingo, 14. Foram 24 bairros percorridos, na área urbana e rural do município, e mais uma vez a equipe flagrou o desrespeito das pessoas, que insistem em promover eventos e festas com aglomeração, mesmo neste momento tão complicado da pandemia não só no município, como em todo país.

Nas rondas de controle e orientação sobre o cumprimento das medidas restritivas do Decreto 5.476/2021, que endureceu as ações contra o avanço do contágio da Covid-19 no município, foram aplicadas 6 multas sanitárias, interditados 2 estabelecimentos comerciais, notificados outros 4 e também uma festa particular por funcionamento irregular, aglomerações, descumprimento do toque de recolher e de regras sanitárias para evitar o contágio pelo coronavírus.

Publicidade

Foram fiscalizados bares, lanchonetes, restaurantes, hotel e até uma casa de show de forró. Também foi feita orientação para dispersão de aglomeração em outras duas festas particulares.





Multas foram aplicadas e estabelecimentos foram interditados ou notificados neste final de semana Divulgação



Denúncias de descumprimento das medidas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 162 da Ouvidoria Geral do Município e pelo (21) 98126-4038, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e de aglomerações em locais privados pelo telefone 190, da Polícia Militar, nos fins de semana e feriados.



Realizadas por equipes da Fiscalização Fazendária e da Vigilância Sanitária, com o apoio da Guarda Civil Municipal/1ª Companhia de Operações com Cães e do 30º Batalhão de Polícia Militar, as ações de rotina também verificaram denúncias realizadas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral.Além da Várzea, foram percorridos os bairros do Alto, Albuquerque, Barroso, Beira Linha, Fonte Santa, Granja Guarani/Pedreira, Morro do Tiro, Paineiras, Pimentel, Pinheiros, Prata, Quinta Lebrão, Rosário, Santa Cecília, São Pedro, Tijuca, Vale do Paraíso e Vila Muqui – na área urbana; Bonsucesso, Imbiú, Sebastiana, Venda Nova e Vieira – na zona rural.das medidas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 162 da Ouvidoria Geral do Município e pelo (21) 98126-4038, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e de aglomerações em locais privados pelo telefone 190, da Polícia Militar, nos fins de semana e feriados.