Por O Dia

Publicado 19/03/2021 20:19

Neste sábado (20/03), a Secretaria de Saúde de Teresópolis vai imunizar idosos acima de 76 anos contra a Covid-19. A vacinação ocorre das 9h às 16h em três pontos do município no sistema drive-thru (dentro do carro), haverá distribuição de senhas no local.

Os pontos de vacinação desta vez foram montados na Secretaria Municipal de Saúde, na Tijuca (Rua Júlio Rosa, 366); em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde); e em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde). Ao todo, serão 1.250 doses, sendo mil doses na Secretaria Municipal de Saúde, 150 em Bonsucesso e 100 em Pessegueiros.

