Por O Dia

Publicado 21/03/2021 14:22

A Secretaria Municipal de Defesa Civil iniciou na semana passada uma nova etapa do programa de demolição de casas interditadas e com laudo de interdição e indicação técnica para o procedimento desde 2011. O trabalho começou pela demolição de três imóveis, situados em Três Córregos, no 2º Distrito. O serviço foi realizado com o apoio das Secretarias Municipais de Agricultura e de Serviços Públicos.



Nessa fase serão realizadas demolições de todas as casas demarcadas em que o acesso possibilite o uso de máquinas. No primeiro momento, serão feitos os trabalhos nas residências do interior do município. De acordo com a Defesa Civil, não há previsão de término para esta etapa do programa, entretanto, os procedimentos só serão encerrados quando todos os processos em aberto estiverem concluídos.



Quanto aos moradores, a prioridade dos serviços é voltada para as casas desocupadas. Contudo, algumas residências têm moradores e, durante o processo, está sendo feito um levantamento social no qual só são realizadas as demolições em casas cujas famílias já foram indenizadas, contempladas com unidade habitacional ou inseridas no programa de aluguel social.