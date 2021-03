Por O Dia

Publicado 24/03/2021 18:39

Em cerimônia fechada, presidida pelo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área (7º CPA), coronel Marcos André de Lima Pacheco, realizada na tarde de terça-feira (23/03), o comando do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Teresópolis, foi passado ao tenente-coronel Fábio Cardoso, que substitui o comandante anterior da corporação, o tenente-coronel Alexandre Ferreira Barbosa.



O tenente-coronel Alexandre estava à frente do batalhão desde janeiro de 2020, quando assumiu a unidade no lugar do coronel Marco Aurélio Santos. Seu substituto, o tenente-coronel Fábio Cardoso é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito e Administração Pública e Especialista em Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública. Antes de assumir o 30º BPM ele serviu como subcomandante do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm).

Solenidade foi presidida pelo comandante do 7º Comando de Policiamento de Área, coronel Marcos André de Lima Pacheco Divulgação O 30º BPM fica em Teresópolis, onde está sediada a 1ª Companhia, mas atende também aos municípios de São José do Vale do Rio Preto (2ª CIA),Carmo e Sumidouro (3ª CIA). Como Batalhão Operacional ele foi instituído em 29 de setembro de 2003.