A Prefeitura dedivulgou o balanço do número de acessos ao Portal da Prefeitura no mês de março. De acordo com dados do Google Analytics, sistema gratuito de monitoramento de tráfego virtual, impulsionado pelas novas plataforma, o site bateu todos os recordes de acessos, com quasede página (pageviews); mais de 788 mil visualizações; e 87 mil acessos individuais. O tempo médio do usuário no site aumentou de 1:20 para 2:57.Segundo a Prefeitura, o crescimento é explicado pela implementação constante de novos serviços digitais e também pelas novas plataformas lançadas durante a pandemia. Se compararmos os acessos únicos (usuários) de março de 2019 com março de 2021, houve um crescimento de mais de 200%. O número de visualizaçõesneste período.O histórico do Google Analytics aponta que, entre 1º de maio de 2018 e 30 de março de 2021, o site da Prefeitura soma 970.851 mil novos usuários e 5.771 milhões de visualizações.O monitoramento de tráfego é uma das principais funções de qualquer atividade online e indispensável para a gestão, tanto privada quanto pública e o crescimento dos números relacionados ao site oficial da Prefeitura reforça que as ações de transparência estão chegando à população.