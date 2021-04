Por Paula Valviesse

Publicado 01/04/2021 19:53

A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) de Teresópolis resgatou nesta quarta-feira (31/03) um cavalo em situação de maus-tratos e abandono. O animal foi encontrado no bairro São Pedro. A ação contou com o apoio das polícias Civil e Militar e os donos foram autuados nos termos da lei contra maus-tratos aos animais.



Segundo a coordenadoria, o animal apresentava um quadro grave de desnutrição e perda de visão do olho esquerdo devido a um ferimento não tratado. Após o resgate, ele foi cuidado e depois encaminhado para um lar temporário em Vargem Grande.



No dia anterior, na terça-feira (30/03), a COPBEA já havia resgatado dois cães, que foram abandonados na rua por um caminhão que fugiu do local. Os peludinhos, um macho e uma fêmea foram acolhidos, estão bem de saúde e agora estão disponíveis para adoção responsável.

Cadelinha abandonada aguarda um novo lar em uma adoção responsável Divulgação





A COPBEA alerta que denúncias de maus-tratos a animais devem ser feitas pelo Whatsapp da Ouvidoria (21) 98126-4038, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. É importante também enviar, se possível, fotos e vídeos mostrando a situação.