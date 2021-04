A Secretaria de Cultura de Teresópolis divulgou a lista com os nomes dos contemplados para as vagas dos cursos livres on-line da Escola de Música . Promovidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, os cursos abrangem canto, piano e teclado, instrumentos de corda e instrumentos de sopro.Ash, no Centro Cultural Bernardo Monteverde, que fica na Avenida Oliveira Botelho, 206, no bairro Alto. O não comparecimento implicará na perda da vaga. As aulas on-line terão início no dia 12 de abril.