Publicado 07/04/2021 15:17

Seguindo o Plano de Retomada da Educação para o Ano Letivo de 2021, a Prefeitura de Teresópolis efetuou nesta terça-feira (6/04) a recarga do cartão alimentação escolar dos cerca de 21.400 alunos da Rede Municipal de Educação. O valor de R$ 62,32 por aluno só pode ser utilizado com a compra de gêneros alimentícios na rede credenciada.



Totalizando em torno de R$ 1.3 milhão, essa é a terceira recarga realizada pela Gestão Municipal desde o início do ano letivo de 2021, no mês de fevereiro, na modalidade de atividades remotas.



Implantada em maio de 2020, a medida ajuda as famílias na complementação da alimentação dos alunos das unidades escolares municipais e também contribui para a economia local, com mais de 100 estabelecimentos de Teresópolis credenciados para aceitar o cartão, fortalecendo o programa municipal “Compre em Terê”.