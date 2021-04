A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, lançou o, com objetivo de atender crianças e adolescentes cujas mães são vítimas de violência doméstica e familiar. Para os filhos fazerem parte do projeto, a mãe deve ser referenciada na Secretaria da Mulher.Para cumprir esse objetivo, a Secretaria busca acom equipe técnica multiprofissional que possam oferecer atendimento especializado, e as primeiras a oficializarem a oferta de trabalho conjunto são a APAE Teresópolis e a Capette – Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis.“Estudos sobre esse tema mostram que, atingidos direta ou indiretamente, esses meninos e meninas tendem a se envolver em relações violentas na idade adulta ou a perpetrarem atos violentos. Para quebrar esse ciclo, a Gestão Municipal lança esse projeto inovador. Queremos amparar crianças e adolescentes que vivem em ambiente familiar tóxico e que, por conta disso, podem vir a desenvolver transtornos comportamentais graves. A instituição parceria faz o primeiro atendimento multiprofissional e, desta forma, temos como salvaguardar as gerações futuras”, explica Margareth Rosi, secretária dos Direitos da Mulher.Localizada no 2º piso do Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas - prédio do antigo Fórum (Av. Lúcio Meira 375/sala 201, Várzea), afunciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2742-1038 ou 98805-4391 (WhatsApp) e também pelo e-mail [email protected]