Publicado 22/04/2021 15:29

A Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo, na Beira Linha, em Teresópolis, está de mudança. No novo endereço, há poucos metros da antiga unidade, que funcionava em imóvel alugado, a comunidade escolar vai passar a contar com uma creche municipal com sede própria, oferecendo maior e melhor estrutura. A nova unidade vai disponibilizar 30 novas vagas para as crianças do Berçário.



A secretária municipal de Educação, Satiele Santos, se reuniu com pais e responsáveis dos alunos da Creche Profª. Mara Luciana Brandão, na última segunda-feira (19/04), para explicar como vai ser a mudança para o novo espaço.



“Agradeço aos responsáveis de nossas crianças da Beira Linha que compareceram à reunião e ouviram com carinho e acolhimento esse passo tão importante. A creche está ganhando no ano em que completa 10 anos uma sede própria, ensolarada, ampla para receber nossos alunos e ainda conseguiremos oportunizar mais vagas para atender ao Polo 2”.



A Prefeitura buscou um imóvel mais próximo possível de onde está instalada atualmente a Creche M. Profª. Mara Luciana Brandão Bravo, localizada na Rua Paraná, 676, em casa alugada desde a inauguração, em 2011, e que atende alunos da Beira Linha e arredores, porém, não havia disponibilidade de casa ou prédio nas proximidades com as características necessárias para a aquisição pelo município, como, por exemplo, documentação.



O imóvel comprado pela Prefeitura fica na Rua Aporé, Fátima, a poucos metros do atual endereço da unidade escolar, assim, os moradores poderão continuar sendo atendidos e com melhor infraestrutura, além de mais vagas para as crianças. A creche vai contar com salas de aula, banheiros, refeitório etc.