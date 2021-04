Por O Dia

Publicado 22/04/2021 16:39

A Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias de Saúde e Educação, conseguiu destinar cerca de 700 doses para dar início, na próxima quarta-feira (28/04), à vacinação dos profissionais de educação contra a Covid-19. Nesse primeiro momento serão imunizados profissionais acima de 55 anos.

Considerando a essencialidade da Educação Pública e a retomada segura das atividades escolares, as secretarias se organizaram para estabelecer o início da vacinação, considerando o plano do Governo do Estado de incluir a categoria como público-alvo nesta fase, mas sem prejudicar as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI), estabelecido pelo Ministério da Saúde.

“Devido a essa limitação de doses, as Secretarias de Educação e Saúde vão dar início à vacinação pelos profissionais da Educação que estão atuando/atuarão presencialmente nas escolas da rede pública. Inicialmente por aqueles que atuam nas escolas da rede pública municipal, junto aos cerca de 21 mil alunos da rede. Em seguida, serão imunizados os profissionais atuantes nas redes estadual e federal.

A vacinação acontece das 9h às 15h, no auditório da Secretaria de Saúde. Inicialmente, serão vacinados trabalhadores da educação pública municipal, em atividade ou que estejam aguardando pelo retorno das atividades presenciais, com faixa etária de 55 anos ou acima, incluindo os trabalhadores do Programa Operação Trabalho (POT) e pessoal de apoio. Também estão incluídos os servidores da Educação em licenças eventuais.

Os aposentados, por apresentarem risco para adoecimento pela Covid-19, semelhante ao da população em geral, deverão seguir o Calendário Municipal de Imunização, conforme aponta o PNI e o Plano Municipal de Contingência para Imunização contra a Covid-19.

Para receber a vacina, é preciso levar os dois últimos contracheques e documento de identificação com foto. No caso dos trabalhadores participantes do POT, deverá ser apresentada declaração expedida pela Secretaria Municipal de Educação.