Por O Dia

Publicado 24/04/2021 13:52

Criado por voluntários das associações de moradores dos bairros Parque do Imbuí, Posse, Cascata do Imbuí, Caleme e Granja Florestal, de Teresópolis, o Movimento “10 anos, Nosso Respeito às Vítimas de 2011” está organizando uma ação solidária. O objetivo é arrecadar alimentos e formar cestas básicas para doar a famílias desses bairros e vizinhança que, por conta da pandemia, se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e/ou desemprego.



A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS São Pedro), fez o levantamento das 45 famílias atendidas na primeira etapa da campanha. A Secretaria está auxiliando na entrega dos mantimentos, que começou na quarta-feira (21/04), no Parque do Imbuí, e seguiu até essa sexta-feira (23/04).



De acordo com os organizadores da campanha, o movimento cresceu em razão do apoio massivo dos sócios do Weekend Club.



A arrecadação de alimentos continua e quem quiser colaborar deve entrar em contato com a associação de moradores do Parque do Imbuí, Ruth Ferreira (21) 98822-8637 e Beth Lustosa (21) 99625-8057, e com a associação de moradores do Caleme, Lucineia Silva (21) 99106-2410.