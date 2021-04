Por O Dia

Publicado 24/04/2021 14:02

Servidores da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária de Teresópolis que estão na linha de frente do atendimento ao público no Sine receberam, na última quinta-feira (22/04), um treinamento para identificar possíveis casos de violência doméstica, seja física, psicológica ou moral, contra a mulher. A capacitação foi realizada pela secretária municipal dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi.



Preparada, a equipe consegue detectar e encaminhar as vítimas para os procedimentos legais nos postos de atendimento. Também foram apresentados à equipe dados estatísticos de 2021 referentes à violência contra mulher.



O secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, ressaltou que a atividade integra a política da gestão municipal. “A capacitação faz parte da política da gestão do prefeito Vinicius Claussen, de qualificação dos servidores públicos e a integração entre as secretarias, além de ampliar os serviços ofertados pela Prefeitura.”