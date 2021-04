Por O Dia

Publicado 26/04/2021 16:26

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, atualizou o artigo do Decreto 5.499, de 12 de abril de 2021, que estabelece o limite de capacidade em templo e instituições religiosas. A partir de agora, as celebrações podem acontecer com 50% da capacidade, ao invés do 30% permitidos anteriormente.



Segundo o prefeito Vinicius Claussen, em publicação feita nas suas redes sociais, essa foi uma demanda apresentada ao Executivo pela bancada religiosa da Câmara de Vereadores, representada pelo vereador Amós Laurinho. Ainda de acordo com o prefeito, a ampliação da capacidade de público só foi possível porque o município tem conseguido nas últimas semanas controlar a contaminação de pessoas pela Covid-19.



Pelo novo texto, continuam permitidas a realização de celebrações de todos os segmentos religiosos. Contudo, vale destacar que as medidas sanitárias determinadas pelo decreto, como uso obrigatório de máscaras, álcool gel e distanciamento social, continuam em vigor.



Em sua publicação, o prefeito ainda salienta que, apesar da ampliação, é preferencial que as atividades aconteçam de forma virtual.