Como parte da reestruturação da saúde em Teresópolis, promovida pelo Gabinete de Crise contra o Coronavírus, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Dr. Eitel Abdallah (Tiro de Guerra), no bairro São Pedro, passou por reforma e se tornou Unidade de Cuidados Intermediários em Saúde. Entre as mudanças, o atendimento clínico antes feito na UPA 24h, agora é realizado no local, que também oferece o serviço de observação temporária de pacientes, ou seja, internação clínica para casos não graves. O objetivo é ampliar o atendimento para enfrentamento à Covid-19 e a proteção a pacientes de outras especialidades.



“A reestruturação das unidades de saúde municipais inclui a dedicação da UPA 24h a casos de Covid e outras emergência graves, a mudança do atendimento do SPA Dr. Eitel para uma unidade intermediária para atendimento e internação de pacientes clínicos e a abertura de 10 novos leitos na Beneficência Portuguesa para receber os pacientes não-Covid-19 da UPA 24h, sem gravidade, para reduzir a ocupação da UPA. Com essas mudanças, o quadro começa a apontar melhora no número de internados por Covid. Com a união de esforços da gestão e da população, vamos conseguir superar a pandemia”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen.



Com as obras de adequação feitas pela prefeitura, o Dr. Eitel Abdallah passou a contar com nova estrutura. O espaço agora é composto por recepção, consultórios clínicos, classificação de risco, internação de clínica médica, salas de estabilização e de repouso, farmácia e salas de enfermagem e de medicação. O enfermeiro Cláudio Amaral integra a equipe da unidade, que também foi ampliada.



“Melhorou muito o espaço, que foi muito bem aproveitado com a reforma. Com relação à infraestrutura de equipamentos, agora está bem melhor também. Além disso, foram contratados mais profissionais. O sistema está funcionando muito bem, relatou o enfermeiro.”