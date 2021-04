Por O Dia

Publicado 29/04/2021 19:08

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde de Teresópolis, o mês de abril vem apresentando expressiva queda no número de mortes de pacientes por Covid-19, desta vez a redução incluiu os idosos com idade a partir de 70 anos. Segundo a Secretaria, a trajetória decrescente reflete o resultado da vacinação deste público-alvo. Ao todo, foram aplicadas 33.609 primeiras doses e outras 17.550 pessoas já receberam a segunda dose da vacina.

A Secretaria de Saúde também ressalta que a imunização é a única forma de frear a pandemia, informando que segue com a vacinação, ampliando o público-alvo conforme recebimento dos lotes de vacina do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado: “Cada lote de vacinas que chega ao município traz esperança e a oportunidade de ter uma vida livre da Covid-19”, diz publicação feita nas redes sociais da Prefeitura.



Ainda de acordo com os dados da Secretaria de Saúde, divulgados através do Painel Covid-19, o número de óbitos por Covid-19 no município apresentou queda de 48,39% na semana de 11 a 17 de abril em comparação à última semana, de 18 a 24 de abril.

Até este momento também, Teresópolis apresenta redução de 28,29% no número de novos casos da doença. Enquanto em março foram 3.733, até agora abril soma 2.669 casos. A mesma análise revela que esta taxa diária de contaminados é menor que a média móvel há 13 dias. Neste período houve diminuição de 37,49%.

De acordo com o Mapa de Risco do Estado do Rio de Janeiro, Teresópolis passou da bandeira roxa (muito alto) para vermelha (alto). Apesar do resultado ser animador, a população deve continuar respeitando as regras sanitárias para a cidade continuar com os bons resultados.