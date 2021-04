Por O Dia

Publicado 29/04/2021 21:41

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados na quarta-feira (28/04) pelo Ministério da Economia, demonstram que o saldo de empregos formais em Teresópolis, no mês de março, foi positivo, com 167 contratação formais a mais na relação entre admissões e demissões. Esse é o oitavo mês seguido que a cidade registra saldo positivo de emprego.



Em março todos os setores apresentaram saldo positivo de admissões, com exceção da indústria. Tal situação já havia sido antecipada pela previsão de demissões no setor de bebidas, que sobre os impactos da alta dos insumos importados (alta do dólar), fim do período de grande consumo concentrado no verão e a baixa no consumo de bebidas (por causa das restrições sanitárias em todo o Brasil que proíbe aglomerações). Somente o setor de fabricação de bebidas apresentou saldo acumulado de menos 133 empregos.



Tais demissões em março da indústria de bebidas também prejudicaram o resultado geral de 2021, onde todos os setores possuem saldo positivo de contratações, com exceção do setor da indústria. Em 2021 o acumulado de janeiro a março é de 585 empregos gerados, em um total de 3.753 admissões e 3.188 demissões. O município registra 32.177 trabalhadores formais.



Considerando os últimos 12 meses, de abril de 2020 a março de 2021, período que compreende os fortes impactos da pandemia da Covid-19 na economia, é a primeira vez que Teresópolis apresenta um saldo positivo na série histórica acumulada, com saldo positivo de 233 empregos (10.960 admissões e 10.727 demissões), o que aponta para a recuperação gradual da atividade econômica.