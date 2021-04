Por O Dia

Publicado 29/04/2021 22:19

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, convoca as pessoas vacinadas contra a Covid-19 com a Astrazeneca há 90 dias para tomarem a segunda dose do imunizante nesta sexta-feira (30/04). Também nesta sexta-feira serão vacinados com a primeira dose os idosos de 61 anos.

A vacinação acontece das 9h às 15h, em sistema drive-thru, na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca; em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde; e em Bonsucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde.