Por O Dia

Publicado 14/05/2021 17:20

A Secretaria Municipal de Saúde está em alerta com a baixa cobertura de imunização do grupo prioritário da 1ª fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza H1N1. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 90%, porém a cobertura desse segmento gira em torno de 30%.



Com isso, a Secretaria orienta pais e responsáveis a levarem as crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade, ainda não imunizadas, para serem vacinadas. Também fazem parte desse grupo as gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias) e trabalhadores da área da saúde.



O atendimento acontece em todas as unidades de atenção primária à Saúde (postos de saúde) e também no Centro Materno Infantil (na Várzea), de segunda a sexta, das 8h às 17h. Sendo que as unidades da Fonte Santa, Meudon e Rosário, onde há o Programa ‘Saúde na Hora’, também funcionam aos sábados, das 8h às 17h.