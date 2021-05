Por O Dia

Publicado 15/05/2021 14:14

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Civil Municipal, e o Detran-RJ realizaram uma operação conjunta na última quinta-feira (13/05) de combate ao transporte irregular de passageiros por aplicativo. O local escolhido foi a Estrada Wenceslau José de Medeiros, na Prata, de acesso às rodovias Rio-Bahia e Teresópolis-Friburgo, duas importantes entradas de Teresópolis.

“É mais uma ação educativa para garantir a regularidade da atividade e também a segurança dos passageiros transportados. Os motoristas de veículos por aplicativo são orientados a se cadastrar na Divisão de Trânsito e Concessões da Guarda Civil Municipal. Já os condutores de carros com placas de outros municípios são notificados e orientados a não realizar transporte irregular no município”, esclarece o secretário de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz.



Durante a ação foram fiscalizados 16 veículos, dos quais 13 estavam em situação regular. Os motoristas dos outros 3 veículos foram orientados a se adequar à Lei Municipal 3.639/2018, que tem como objetivo regularizar a atividade econômica no município.



Desde 2018 a Secretaria de Segurança Pública vem cadastrando os profissionais que trabalham com transporte individual remunerado de passageiros, conferido por operadoras de tecnologia de transporte.



A Divisão de Trânsito e Concessões da Guarda Civil Municipal fica localizada na Rua Heitor de Moura Estevão, 300, na Várzea. O telefone para informações é (21) 3642-8299.