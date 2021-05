Por O Dia

Publicado 17/05/2021 17:46

Lançado na última sexta-feira (14/05), o projeto “Engenharia do Bem”, da Defesa Civil de Teresópolis, vai oferecer suporte técnico gratuito de engenheiros a pessoas em situação de pobreza que moram fora de áreas de risco e que tiveram suas casas interditadas por problemas estruturais.



“Através de outro projeto de gestão, o ‘Prefeitura Presente’, que recebe e ouve o cidadão em suas demandas, nós identificamos um passivo patrimonial e psicológico muito grande: o das residências interditadas ao longo dos últimos anos por conta das fortes chuvas. O ‘Engenharia do Bem’ oferece apoio técnico de engenheiros capacitados a pessoas em vulnerabilidade social que vão poder, através de um projeto respaldado, executar adequações estruturais e alcançar a desinterdição de seu imóvel”, pontuou o prefeito Vinicius Claussen.



A meta é que 35% dos imóveis interditados em Teresópolis desde 2011 sejam atendidos pela iniciativa, permitindo que os moradores retornem com segurança para suas residências. O trabalho técnico será executado por equipes das secretarias de Defesa Civil e de Obras Públicas.



“Desde 2011 existem 3.354 residências interditadas no município. O ‘Engenharia do Bem’ pretende contemplar em torno de 1.174, possibilitando a desinterdição dessas casas por meio do acompanhamento técnico que será realizado pelos engenheiros da Prefeitura e os agentes da Defesa Civil”, relatou o coronel Albert Andrade, secretário municipal de Defesa Civil.



A presidente da Associação de Moradores do Caleme comemorou o lançamento do projeto. “Várias casas boas ficaram interditadas nesses 10 anos da tragédia e essas famílias vão poder retornar para suas residências. Esse projeto é uma grande vitória para Teresópolis”, opinou a líder comunitária Lucineia Silva.



Mais informações sobre o projeto ‘Engenharia do Bem’ podem ser obtidas de forma presencial de segunda a sexta-feira, exclusivamente de 12h às 17h, na sede da Secretaria de Defesa Civil, no Soberbo. Pelo telefone 2742-7025, o atendimento acontece de 9h às 17h.