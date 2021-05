Por O Dia

Publicado 18/05/2021 20:43

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vacina contra a Covid -19, nesta quarta-feira (19/05), pessoas com comorbidades com idade igual ou superior a 45 anos. Até a sexta-feira (21/05), o município pretende alcançar as pesssoas com comorbidades, acima dos 35 anos.

A imunização acontece das 9h às 15h, em sistema drive-thru, e serão distribuídas senhas. Pessoas à pé também serão atendidas.



Para o púbico entre 50 e 35 anos serão destinadas 1.500 doses da vacina AstraZeneca, com a seguinte proporção: 1.200 na Tijuca, no posto de vacinação montado na Secretaria de Saúde; 200 em Bonsucesso, em frente Unidade Básica de Saúde; e 100 em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde.



As pessoas deverão apresentar um documento de identificação (identidade e CPF), cartão SUS (se tiver), comprovante de residência em Teresópolis, laudo ou parecer médico original atualizado com uma receita médica dos últimos 6 meses comprovando a comorbidade.