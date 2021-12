Vacinação contra a gripe - Divulgação

Publicado 17/12/2021 21:34

A Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, continua vacinando toda a população contra a gripe - Influenza A. O objetivo da campanha de imunização é atingir a meta de 90% do público-alvo, que inclui crianças, gestantes, puérperas e idosos.De acordo com o Ministério da Saúde, a Campanha Nacional Contra a Influenza segue até o fim dos estoques, que estão disponíveis nas unidades de saúde da cidade e interior, de 8h às 17h.

A campanha é anual, com vacinas produzidas para combater e proteger a população contra uma nova cepa do vírus Influenza A. Segundo o MS, a campanha de 2021 foi produzida com base em cepas específicas; porém, o atual surto viral no Estado do Rio de Janeiro se deu pela introdução da variante H3N2.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde, sob orientação do Ministério da Saúde, garante que a vacinação continua sendo um meio eficaz para garantir o controle da Influenza A. “A população precisa ter em mente que o meio mais eficaz de garantir a saúde é se vacinar. É um fato que a atual vacina não bloqueia a infecção do vírus, mas ela garante o não desenvolvimento de quadros respiratórios graves”, explica a Subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Edneia Martuchelli.