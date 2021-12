Atualmente 249 empresas de tecnologia têm sede em Teresópolis - Divulgação

Atualmente 249 empresas de tecnologia têm sede em Teresópolis Divulgação

Publicado 17/12/2021 22:24

Um estudo elaborado pela Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, aponta que entre 2020 e 2021, o número de empresas de tecnologia em Teresópolis ativas (abertas ou transferidas para Teresópolis) cresceu em 71,43%, o que significa 45 novas empresas neste período. Atualmente, são 249 empresas desse setor no município.



O estudo investigou ainda a distribuição geográfica dessas empresas na cidade, a região da Várzea concentra o maior número delas, com 118, seguida pelo Alto com 19 e Tijuca com 9. Segundo dados do RAIS (2018), o setor de TI possui cerca de 1.400 empregos formais. Se levarmos em consideração o setor de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação, esse número vai para 3.045 empregos diretos.



Entre 2017 e 2021, o faturamento do setor de tecnologia de Teresópolis cresceu 64,54%. O ecossistema teresopolitano de TI é o maior em faturamento e também em empregos no interior e o terceiro maior do Estado, com um faturamento total de R$ 260 milhões, apenas em 2021.