Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis Victor Vieira

Publicado 20/12/2021 23:56

O Parque Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT) anunciou a abertura do Campo Escola de Escalada Alexandre Oliveira, na subsede da Pedra da Tartaruga. A área de treinamento tem como objetivo ampliar as atividades de uso público com a escalada em rocha atendendo a demanda de um local para treinamentos de alunos e evolução na escalada.

O nome do local foi dado em homenagem ao montanhista Alexandre Oliveira, que morreu em 1998 após uma investida na face sul do Aconcágua sendo atingido por uma avalanche junto dos alpinistas Mozart Catão e Othon Leonardos. Mais conhecido como Ice Wall, ele frequentava o núcleo Pedra da Tartaruga para treinamentos (inclusive com algumas vias conquistadas) deixando história no Montanhismo do município.

Com acesso fácil, o núcleo da Pedra da Tartaruga já é muito utilizado para a prática e aprendizado de rapel, além das suas fendas, tem agora mais esse setor concentrando um bom volume de treino em um único lugar. O acesso ao cume agora é feito por degraus metálicos, decisão tomada após análise técnica com o envolvimento de entidades e da comunidade relacionadas aos esportes de montanhas, após o fechamento dos antigos acessos por motivo de proteção ao recurso natural que está em processo de recuperação.

“Com o fechamento da trilha que ligava a ‘Testa do Camelo’ ao cume, por motivo de recuperação, e após analisar todas as viabilidades decidimos dar um novo uso na área com a construção do Campo Escola, ampliando as atividades de escalada e fomentando a demanda de um espaço com a concentração de vias esportivas desde o IV ao VIII grau, fendas e artificial para aulas de iniciação e evolução na escalada”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Flavio Castro, enfatizando que a progressão neste estilo exige conhecimento e técnicas de escalada e sua descida é exclusivamente feita por rapel.